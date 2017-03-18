Под Белгородом столкнулись 15 машин (ВИДЕО) / Четыре человека госпитализированы

Публикации за 18.03.17

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В Корочанском районе Белгородской области произошло массовое ДТП. В общей сложности столкнулись 14 автомобилей и рейсовый автобус. Четверо пострадавших в аварии попали в больницу. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Сразу два столкновения на расстоянии 30 метров произошли рано утром на 38 километре трассы «Белгород-Павловск», неподалеку от села Заячье. В аварию попали 15 транспортных средств. Пострадали четыре человека, все они госпитализированы.

По предварительной версии, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима в условиях сильного тумана.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение на данном участке трассы остановлено, транспорт пустили в объезд через село Алексеевка.

Белгород, Зоя Осколкова

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