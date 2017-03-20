В Гане упавшее дерево убило 20 человек

Публикации за 20.03.17

В Гане в результате падения дерева погибли 20 человек, передает BBC News. Сообщается, что трагедия произошла в воскресенье, 19 марта, в популярном туристическом месте Кинтампо.

Установлено, что ученики старших классов школы приехали туда на экскурсию, чтобы полюбоваться водопадом, а затем искупаться. Несмотря на начинавшуюся бурю, отдыхающие не стали отказываться от возможности окунуться в воду. Во время порыва ветра крупное дерево не устояло и рухнуло на воду, где плавало множество людей. В результате 18 учеников погибли на месте, еще двое умерли в больнице.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась, по различным данным, еще от 11 до 20 человекам. Среди них – один из администраторов школы, ответственный за поездку. Отмечается, для того чтобы вызволить пострадавших и поднять на берег тела погибших, спасателям пришлось распиливать ветви.

Аккра, Иван Гридин

Аккра. Другие новости 20.03.17

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