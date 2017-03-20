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Скандалы и происшествия

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Публикации за 20.03.17

Экс-мэр Ельца набросился с топором на журналистов: возбуждено уголовное дело (ФОТО)
фото ptzgovorit.ru

Экс-мэр Ельца набросился с топором на журналистов: возбуждено уголовное дело (ФОТО)

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра города Ельца Липецкой области Юрия Соковых. Дело расследуется по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналистов с угрозой насилия (ст. 144 УК РФ), сообщает Следственный комитет РФ. По данным следствия, 16 марта экс-градоначальник угрожал топором съемочной группе телеканала «Россия 1». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Бывший чиновник отказался общаться с журналистами о возможной причастности его дочери к делу о незаконном обороте наркотиков. При этом он вел себя агрессивно: чиновник отобрал и сломал беспроводной микрофон, находившийся в руках у корреспондента, после чего взял в руки металлический топор и стал угрожать расправой съемочной группе. Экс-мэр остановился и убрал оружие только после того, как увидел, что оператор продолжает съемку.

Новый День: Экс-мэр Ельца набросился с топором на журналистов: возбуждено уголовное дело (ФОТО)

Скриншот видео «Вести. Дежурная часть»

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В январе этого года во время обыска московские оперативники изъяли у бывшего мэра автомат Калашникова, две боевые гранаты Ф-1 и большое количество боеприпасов. Тайник с оружием находился в огороде рядом с домом экс-градоначальника. Соковых объяснил силовикам, что оружие хранил для охоты и рыбалки. В отношении экс-мэра избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обыск проходил в рамках уголовного дела, возбужденного по факту сбыта синтетических наркотиков в столичном регионе. По версии следствия, близкий родственник бывшего городского главы организовал в Москве торговлю «спайсами». По некоторым данным, родственник экс-мэра получал криминальный товар из-за границы, затем фасовал зелье, отвозил его в московский регион и под видом БАДов продавал в столице, сообщал «Московский Комсомолец».

Соковых лишился должности мэра в 2010 году после коррупционного скандала. Тогда следователи возбудили уголовное дело в связи со злоупотреблениями городской администрации, выделившей Соковых участок под строительство дома. Впоследствии дело прекратили за отсутствием состава преступления.

Липецк, Ольга Панфилова

Липецк. Другие новости 20.03.17

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