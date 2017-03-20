«Прислал вместо себя другого мужчину в своей одежде и очках» / СМИ: уличенный в браконьерстве омский вице-премьер подослал инспектору своего «двойника»

Публикации за 20.03.17

В Омской области возбуждены уголовные дела по фактам незаконной охоты с возможным участием высокопоставленных чиновников. Об этом сообщил прокурор региона Анастас Спиридонов на пресс-конференции в понедельник, 20 марта, передает издание «Новый Омск». По данным местных СМИ, фигурантами двух громких дел являются глава управления по охране животного мира Омской области Виктор Данилов и зампред правительства Станислав Гребенщиков.

«По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «незаконная охота», – заявил прокурор, отвечая на вопрос о скандальных историях о браконьерстве.

Ранее местные охотники обвинили Данилова в убийстве рыси, занесенной в Красную книгу России. Отмечалось, что чиновника поймали с тушкой краснокнижного хищника в конце февраля. В Минприроды Омской области заявили, что в отношении директора регионального Управления по охране животного мира проводится служебная проверка. В областном полицейской главке также заявили, что проводят свою проверку.

Обвинения в браконьерстве в адрес Гребенщикова прозвучали из уст депутата Заксобрания Юрия Шаповалова на прошлой неделе. По его версии, чиновник подстрелил косулю в тот период, когда охота на нее была запрещена. Высокопоставленного чиновника с убитой косулей в феврале задержал в Исилькульском районе охотинспектор Называевского района Владимир Иванцов. Как отмечает издание, охотинспекторы могут проводить проверки не только на подведомственной территории, но и в соседних районах. Источник «Нового Омска» утверждает, что незаконную охоту чиновника организовал охотинспектор по Исилькульскому району Александр Калашников. После того, как Гребенщикова с тушей косули в лесу обнаружил его коллега из Называеского района, Калашников нашел человека, взявшего вину на себя, уверяет собеседник издания. В таком случае выгоду получают многие: полиция раскрывает преступление, подставной человек получает деньги, а Гребенщиков избегает наказания, указал он.

Охотнинспектор Владимир Иванцов заявил изданию, что у него нет сомнений в том, что косулю подстрелил именно Гребенщиков. «Я проводил плановый рейд по охотничьим угодьям Исилькульского и Называевского районов. Увидел свежие следы снегохода, поехал но ним. Вскоре догнал снегоход красного цвета и заблокировал его, – рассказал Иванцов. – Все это было на территории общедоступного охотугодья Медвежинское». По его словам, на снегоходе лежала тушка косули. Инспектор потребовал у мужчины документы на право охоты, добычи косули и оружие. «Гребенщикова я узнал сразу. Он был в очках, но они чуть съехали набок. Внешность мне его знакома и голос тоже. Мы с ним виделись незадолго до этого на совещании», – цитирует Иванцова «Новый Омск». По словам инспектора, чиновник отказался предъявить документы и не хотел отдавать ружье, поэтому ему пришлось применить силу и отобрать его. Через несколько минут к месту задержания чиновника на другом снегоходе прибыл охотинспектор Калашников, продолжил инспектор. Он тоже не предъявил никаких документов. После того, как инспектор достал фотоаппарат и предупредил, что начнет видеосъемку, оба сели в снегоход Калашникова и уехали, пообещав вернуться с документами.

«Примерно через полчаса вернулся Калашников. С ним был уже другой человек по фамилии Дзюба, на котором была одежда Гребенщикова и его очки, – продолжил инспектор. – Он сантиметров на десять выше Гребенщикова. Этот человек сказал, что косулю убил он и ружье тоже его». Фото Гребенщикова на месте охоты Иванцов сделать не успел. Теперь доказать вину чиновника, по всей видимости, можно только по номеру ружья, если будет установлено, что оно зарегистрировано на Гребенщикова, отмечает издание. В то же время Калашников в комментарии тому же изданию отверг версию своего коллеги. Все обвинения в свой адрес он отрицает.

Ранее вице-премьер уже был фигурантом похожей истории в том же районе. В 2013 году полицейские встретили его на берегу озера и решили проверить, есть ли у министра и его спутников разрешение на охоту. По версии полиции, он «не реагировал на неоднократные требования предъявить документы, вел себя вызывающе и выражался грубой нецензурной бранью». В отношении VIP-охотника составили административные протоколы о неповиновении сотрудникам МВД и нарушении правил хранения оружия, однако уголовное дело возбуждать не стали.

Пока непонятно, может ли нынешнее уголовное дело закрыть Гребенщикову дорогу на грядущие выборы мэра Омска. Его кандидатуру на этот пост ранее выдвинул совет ректоров Омской области.

Омск, Светлана Петрова

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