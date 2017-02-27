В Омской области главного защитника живой природы обвинили в браконьерстве

Публикации за 27.02.17

В Омской области начата служебная проверка в отношении директора регионального Управления по охране животного мира Виктора Данилова. В местных СМИ его обвиняют в браконьерстве и охоте на краснокнижную рысь. Информация о проведении проверки размещена на сайте Минприроды Омской области. Результаты служебной проверки будут размещены по итогам ее завершения. В УМВД России по Омской области также заявили, что проводят свою проверку.

Как сообщает СуперОмск, в браконьерстве Данилова обвинили двое местных охотников – отец и сын. Они утверждают, что поймали чиновника с убитой им рысью в Колосовском районе Омской области. В доказательство мужчины выложили на YouTube видеоролик, где видно самого Данилова и его приятеля. Охотники ведут осмотр вещей чиновника, в какой-то момент один из них говорит о найденной в сумке рыси. Однако саму убитую рысь на кадрах не видно. По другой версии, речь может идти о енотовидной собаке. Весь видеоряд сопровождается нецензурными комментариями с обеих сторон. Авторы ролика также утверждают, что одного из них Данилов умышленно сбил на снегоходе.

Виктор Данилов возглавляет Управление по охране животного мира Омской области с 2012 года. В 2016 году под его руководством было составлено 900 административных протоколов, возбуждено 30 уголовных дел по материалам охотинспекторов и предъявлено исков на сумму более 2 млн.

Омск, Зоя Березина

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