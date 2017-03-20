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Скандалы и происшествия

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Публикации за 20.03.17

Старейший в мире миллиардер Дэвид Рокфеллер умер во сне

Старейший в мире миллиардер Дэвид Рокфеллер умер во сне

В США на 102-м году жизни умер старейший в мире миллиардер Дэвид Рокфеллер. Представитель бизнесмена сообщил, что он скончался во сне в своем поместье под Нью-Йорком в Покантико Хиллс, пишет американская газета .

Дэвид Рокфеллер был внуком нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера, являлся младшим братом 41-го вице-президента США Нельсона Рокфеллера и 37-го губернатора Арканзаса Уинтропа Рокфеллера, отмечает BBC.

Он окончил Гарвардский университет, а затем защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. В 1942 году Дэвид Рокфеллер поступил на военную службу и в годы второй мировой войны работал на разведку, дослужившись до капитана.

После войны Дэвид Рокфеллер участвовал в различных семейных деловых проектах и долгое время возглавлял Chase Manhattan Bank и считался одной из самых влиятельных фигур в мире.

В опубликованном 20 марта 2017 года рейтинге миллиардеров Forbes Рокфеллер занял 581 место с состоянием $3,3 млрд.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

Нью-Йорк. Другие новости 20.03.17

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