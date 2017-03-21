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Скандалы и происшествия

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Публикации за 21.03.17

«Поехал погулять»: в Новосибирске нашли пропавшего из детсада ребенка

«Поехал погулять»: в Новосибирске нашли пропавшего из детсада ребенка

В Новосибирске нашли пропавшего из детсада ребенка. Пятилетний мальчик во время прогулки покинул территорию дошкольного учреждения, сел в автобус и уехал в соседний район, где его обнаружили спустя несколько часов после пропажи, сообщают местные СМИ.

Воспитанник детсада №430 на улице Учительская 22/2, по данным правоохранителей, сам ушел с территории детского учреждения в полдень во время прогулки. Полиция попросила помощи у горожан в розыске малыша. Позже полицейские сообщили, что мальчик нашелся. Выяснилось, что ребенок отправился «погулять». Воспитанник детсада сел в автобус и уехал в Железнодорожный район, там его и нашли, сообщает НГС со ссылкой на региональный полицейский главк. С мальчиком всё в порядке, отметили полицейские.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В настоящее время в детском саду работают правоохранители. Сотрудники полиции выясняют, как ребенку удалось самостоятельно покинуть детсад и добрался до автобусной остановки. В дошкольном учреждении ситуацию не комментируют.

Новосибирск, Светлана Петрова

Новосибирск. Другие новости 21.03.17

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