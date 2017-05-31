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Скандалы и происшествия

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Публикации за 31.05.17

Двое малышей сбежали из детсада в магазин за конфетами / СКР проводит проверку

Двое малышей сбежали из детсада в магазин за конфетами СКР проводит проверку

Следственный комитет проводит проверку по факту ухода из детского сада в городе Бердске Новосибирской области двух четырехлетних мальчиков, говорится в сообщении регионального управления ведомства.

По информации следователей, 30 мая около 18:00 группа детей с воспитателем гуляла на территории детсада №28 «Огонек». В какой-то момент два ребенка вышли через одну из калиток детского учреждения и отправились в находившийся поблизости супермаркет, чтобы купить сладости. У одного из мальчиков были деньги, и они решили их потратить на конфеты. Через несколько минут работники детсада обнаружили отсутствие детей и начали их искать. Вскоре малышей обнаружили недалеко от магазина и вернули в детский сад.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины, по которым дети остались без присмотра воспитателя смогли покинуть территорию детсада. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в марте этого года воспитанник одного из детских садов Новосибирска покинул территорию дошкольного учреждения, чтобы «погулять». Мальчик сел в автобус и уехал в соседний район, где его обнаружили спустя несколько часов после пропажи.

Новосибирск, Ольга Панфилова

Новосибирск. Другие новости 31.05.17

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