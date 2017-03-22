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Скандалы и происшествия

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Публикации за 22.03.17

В Красноярском крае пациентка «госпитализировала» врача скорой помощи / У фельдшера травма головы

В Красноярском крае пациентка «госпитализировала» врача скорой помощи У фельдшера травма головы

В Красноярском городе Канск полицейские организовали проверку по факту нападения пациента на врача скорой медицинской помощи. Они устанавливают обстоятельства причинения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, о нападении в дежурную часть сообщила сама пострадавшая врач.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что фельдшер 1991 года рождения указала пациентке на то, что та несвоевременно обратилась за медицинской помощью по поводу травмы ноги. Это разозлило гражданку, она набросилась на медика и ударила ее по голове. Пострадавшая получила травму и была госпитализирована.

В краевом министерстве здравоохранения информацию о нападении подтвердили и пояснили, что девушке-врачу «вырвали клок волос, и она получила травму головы», передает Flashsiberia.

По факту обращения врача участковые уполномоченные полиции проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести причинения вреда здоровью, после чего будет принято процессуальное решение.

Канск, Иван Гридин

Канск. Другие новости 22.03.17

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