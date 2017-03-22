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Скандалы и происшествия

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Публикации за 22.03.17

В Кирове пьяный пациент с ножом захватил в заложники фельдшеров скорой помощи

В Кирове пьяный пациент с ножом захватил в заложники фельдшеров скорой помощи

Пьяный житель Кирова, вызвавший скорую помощь, угрожал медикам ножом и насильно удерживал их в своей квартире, сообщает МВД РФ.

По словам двух женщин-фельдшеров, прибыли по вызову мужчины для оказания ему помощи после укуса собаки. Однако 39-летний хозяин квартиры, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, неожиданно стал угрожать медикам ножом и удерживал их в квартире.

После поступления в полицию сообщения о нападении на медиков по указанному адресу был немедленно направлен наряд патрульно-постовой службы полиции, который и обезвредил злоумышленника. «В результате грамотных и профессиональных действий сотрудников полиции пострадавших нет», – говорится в сообщении ведомства.

Причины неадекватного поведения пациента устанавливаются.

В последнее время в России заметно участились случаи нападения на врачей скорой помощи со стороны пациентов и их родственников. Нередно дебоширы находятся в неадекватном состоянии из-за сильного алкогольного опьянения.

Киров, Светлана Петрова

Киров. Другие новости 22.03.17

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