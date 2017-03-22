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Скандалы и происшествия

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Публикации за 22.03.17

Воры обчистили виллу миллиардера Михаила Прохорова в Куршевеле
фото ТАСС

Воры обчистили виллу миллиардера Михаила Прохорова в Куршевеле

Двое грабителей пробрались на виллу российского олигарха Михаила Прохорова в Куршевеле во Франции. Сумма похищенного из дома бизнесмена не разглашается, сообщает RNS со ссылкой на французское издание Le Dauphine.

По сведениям издания, воры проникли в особняк миллиардера, расположенный в одном из наиболее престижных и тщательно охраняемых кварталов Куршевеля, в ночь с субботы на воскресенье. По факту проникновения в жилище и ограбления ведется расследование. Издание не уточняет, находился ли кто-нибудь в доме в момент ограбления.

Михаил Прохоров является владельцем группы «Онэксим», его состояние оценивается в $8,9 млрд.

Москва, Ольга Панфилова

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