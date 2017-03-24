Боевики атаковали полк Росгвардии на севере Чечни / Есть раненые, уничтожены 6 экстремистов

Публикации за 24.03.17

Группа боевиков минувшей ночью совершила нападение на войсковую часть Росгвардии, дислоцированную в станице Наурской на севере Чечни. По данным источника в правоохранительных органах региона, бой в районе КПП полка произошел около двух часов ночи.

Силовиков атаковали 8 боевиков, шестеро из них в ходе перестрелки были уничтожены, все они были террористами-смертниками, передает Life. По некоторым данным, двоим нападавшим удалось сбежать.

Среди бойцов Росгвардии есть пострадавшие, их число уточняется, сообщает издание «Кавказский узел».

Обстоятельства инцидента выясняются. По предварительным данным, террористы планировали атаковать общежития офицеров.

Силовые структуры в Наурском районе в связи с нападением на полк Росгвардии перешли на службу в усиленном режиме.

Грозный, Светлана Петрова

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