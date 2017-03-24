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Скандалы и происшествия

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Публикации за 24.03.17

Кадыров назвал исполнителей атаки на полк Росгвардии / «Боевики хотели захватить оружие для совершения терактов»
фото из соцсети

Кадыров назвал исполнителей атаки на полк Росгвардии «Боевики хотели захватить оружие для совершения терактов»

Установлены личности всех шести уничтоженных боевиков, напавших на часть Росгвардии в Чечне, сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей в Instagram. По его данным, двое бандитов являются уроженцами Ростовской области, один – выходец из Волгоградской области, трое – уроженцы Чечни.

Кадыров сообщил, что боевики собирались совершить «резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми». «Военнослужащие заслонили собой мирное население», – написал он.

Глава Чечни также подчеркнул, что со дня создания Росгвардии борьба с бандитизмом значительно усилена. «Я еще раз ответственно заявляю, что подразделения силовых ведомств в состоянии уничтожить любого врага, решившего посягнуть на мир и стабильность в регионе», – заявил глава республики.

Боевики напали на воинскую часть Росгвардии в Наурском районе Чечни в ночь на 24 марта. Силовикам удалось отбить нападение и уничтожить бандитов. В результате атаки погибли 6 силовиков, еще трое получили ранения. По факту нападения на военных возбуждено уголовное дело по четырем статья УК РФ: посягательство на жизнь военнослужащих, участие в незаконном вооруженном формировании, незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой, а также хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни.

Грозный, Светлана Петрова

Грозный. Другие новости 24.03.17

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