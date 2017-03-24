Кадыров назвал исполнителей атаки на полк Росгвардии / «Боевики хотели захватить оружие для совершения терактов»

Публикации за 24.03.17

Установлены личности всех шести уничтоженных боевиков, напавших на часть Росгвардии в Чечне, сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram. По его данным, двое бандитов являются уроженцами Ростовской области, один – выходец из Волгоградской области, трое – уроженцы Чечни.

Кадыров сообщил, что боевики собирались совершить «резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми». «Военнослужащие заслонили собой мирное население», – написал он.

Глава Чечни также подчеркнул, что со дня создания Росгвардии борьба с бандитизмом значительно усилена. «Я еще раз ответственно заявляю, что подразделения силовых ведомств в состоянии уничтожить любого врага, решившего посягнуть на мир и стабильность в регионе», – заявил глава республики.

Боевики напали на воинскую часть Росгвардии в Наурском районе Чечни в ночь на 24 марта. Силовикам удалось отбить нападение и уничтожить бандитов. В результате атаки погибли 6 силовиков, еще трое получили ранения. По факту нападения на военных возбуждено уголовное дело по четырем статья УК РФ: посягательство на жизнь военнослужащих, участие в незаконном вооруженном формировании, незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой, а также хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни.

Грозный, Светлана Петрова

Грозный. Другие новости 24.03.17

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