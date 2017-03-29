В Перми объявился извращенец, насилующий щенков в приюте / Животные умирали после издевательств

Публикации за 29.03.17

В Перми зафиксированы вопиющие случае жестокого обращения с животными. ЧП случилось в муниципальном приюте для бездомных животных. Трое щенков с тяжелыми травмами поступило из приюта в пермскую ветеринарную клинику 26 марта.

Как сообщает 59.ru, волонтеры, работающие в приюте, и ветеринары изначально полагали, что собаки пострадали в склоках и драках с соседями по вольерам, что порой случается. Но подробно изучив характер травм, ветеринары пришли к выводу, что над собаками надругался извращенец. Несмотря на усилия ветврачей, собаки скончались.

«Такое мы увидели впервые. Характер повреждений, полученных собаками, говорит о том, что они были изнасилованы человеком. Кроме того, щенки были жестоко избиты. Официальное заключение должна дать государственная экспертиза, но мы с коллегами уверены: травмы были нанесены именно человеком, повреждения, выражаясь медицинским языком, носят механический характер», – рассказал врач клиники Илья Латыпов.

В выписке из амбулаторной карты щенка Маруси записано: «Животное поступило в клинику по поводу обширной рваной раны анальной области с повреждением сфинктера и дистального отдела прямой кишки с дефектом тканей, обширной гематомой промежности и несвежей раной левого бедра». Повреждение Лиры схожи. Кроме того, у щенка был сломан хвост.

По словам волонтеров, случаи гибели собак бывали в приюте и раньше, но им не придавали особого значения, считая, что щенки пострадали в драке с сородичами. Сейчас волонтеры готовят документы для обращения в правоохранительные органы. Тела щенков вскоре отправят на госэкспертизу в Екатеринбург для определения точной причины гибели животных.

В муниципальном приюте в настоящий момент от комментариев отказываются. «Готовим ответ, текст будет позже», – сообщил директор приюта Дмитрий Киселев.

Пермь, Иван Гридин

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