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Скандалы и происшествия

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Публикации за 31.03.17

В Перми проверят приют, где насиловали животных / Директора организации отстранили от проверки

В Перми проверят приют, где насиловали животных Директора организации отстранили от проверки

Администрация Перми проведет проверку муниципального приюта для животных в связи обращением волонтеров, которые пожаловались на гибель питомцев из-за действий неизвестного извращенца, насиловавшего собак.

Глава Перми Дмитрий Самойлов распорядился отстранить директора приюта от проведения проверки и поручил ее лично начальнику управления по экологии Ильдару Хайдарову, передает . Кроме того, глава Перми обратился к руководству отдела полиции №4 Мотовилихинского района с просьбой подключиться к ситуации.

Как писал «Новый День», 26 марта в пермскую ветеринарную клинику из муниципального приюта поступило три щенка с тяжелыми травмами. Два животных несмотря на усилия ветеринаров скончались. Как установили ветврачи, щенки стали жертвами жестокого обращения со стороны людей.

Руководство приюта в свою очередь заявило, что собаки пострадали в драке. Тогда группа зоозащитников обратилась к главе Перми. Они также подготовили заявление в полицию, а трупы животных намеревались отправить на экспертизу в Екатеринбург. Полиция проводит проверку по факту обращения зоозащитников. «По результатам будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Пермь, Иван Гридин

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