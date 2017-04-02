Сын Евгения Евтушенко назвал причину смерти поэта

Публикации за 02.04.17

Евгений Евтушенко-младший сообщил, что его отец умер из-за онкологического заболевания, которое было выявлено у него шесть лет назад. Он перенес операцию, в ходе которой ему удалили часть почки, но болезнь недавно вернулась, и в пятницу состояние поэта резко ухудшилось.

«Он ушел вполне мирно, безболезненно. Я держал его за руку около часа перед концом. Он знал, что его любят», – рассказал Евтушенко-младший в интервью Associated Press, добавив, что семья и близкие также находились рядом в последние минуты жизни поэта.

Евгений Евтушенко умер 1 апреля на 85-м году в США, в больнице города Талса, штат Оклахома, куда накануне был госпитализирован после резкого ухудшения состояния.

Дата прощания с Евгением Евтушенко в США станет известна в ближайшие сутки, сообщил РИА Новости в субботу друг семьи Михаил Моргулис. «Основное прощание будет в Москве. Но также в городе Талса (штат Оклахома), где он преподавал в университете, будет проведена прощальная служба в православной церкви. Ее дата, скорее всего, станет известна в субботу вечером или в воскресенье утром», – сказал Моргулис.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования вдове, родным и близким поэта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Евтушенко был великим поэтом, его наследие является составной частью российской культуры», – отметил Песков.

Вашингтон – Москва, Иван Гридин

Вашингтон – Москва. Другие новости 01.04.17

СКР возбудил дело о призыве к беспорядкам в Москве. / Террористы научились прятать взрывчатку в гаджетах. Сканеры в аэропортах неспособны обнаружить ее. / В Петербурге Ford задавил на тротуаре двух мужчин (ФОТО). Женщина получила серьезные травмы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»