Приемная семья вернула семерых сирот в детдом из-за маленьких пособий

Публикации за 06.04.17

Супруги из Калининграда вернули семерых приемных детей в московские органы опеки. По их словам, отказаться от воспитания трех девочек и четырех мальчиков их вынудили власти, не пожелавшие увеличить пособия на содержание детей. Ситуацию взяла под контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова, кроме того, о случившемся доложили вице-премьеру Ольге Голодец.

Семья из Калининграда, воспитывавшая семерых детей в возрасте от трех до 12 лет, переехала в Москву в надежде добиться повышения социальных выплат, сообщил директор центра содействия семейному воспитанию «Наш дом», член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Вадим Меньшов, передает РИА «Новости». По его словам, супруги получали 18 тысяч рублей за каждого ребенка, взятого из приюта, в качестве государственной поддержки. В Москве сумма выплат может достигать 85 тысяч рублей. Однако калининградцы не смогли добиться повышения региональных пособий до столичного уровня и решили отказаться от детей.

В настоящее время сироты временно находятся в Москве. Глава департамента социальной защиты населения столицы Владимир Петросян сообщил, что их вернут обратно в Калининград. По всей видимости, родители брали их из дома ребенка «не по зову сердца, а для бизнеса». «Это дети, которые родились, выросли, попали в государственную организацию Калининградской области, почему их должны привезти и оставить в Москве?» – сказал чиновник.

Данные о случившемся отправили вице-премьеру Ольге Голодец. Также об этой истории стало известно детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. «Проблема возврата детей в социальные учреждения станет предметом обсуждения на предстоящем Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, – заявила правозащитница. – Данный вопрос нуждается в комплексном подходе и осмыслении».

Как отметили в пресс-службе детского омбудсмена, в последнее время в России в три раза увеличилось количество семей-кандидатов в усыновители и приемных родителей, которые состоят на учете в органах опеки и попечительства.

Москва, Зоя Осколкова

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