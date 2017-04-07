В смоленской больнице тело умершей пациентки сутки пролежало перед кабинетом врача

Публикации за 07.04.17

В Гагаринской центральной районной больнице в Смоленской области в очереди к врачу скончалась 51-летняя женщина. Тело пациентки сутки пролежало перед кабинетом медика. Следственный комитет проводит проверку на предмет халатности врачей.

По информации ведомства, жительница деревни Токарево утром 5 апреля поехала в Гагаринскую ЦРБ на прием к врачу, но вечером домой не вернулась. Обеспокоенные односельчане позвонили ее родным в город Москву и заявили в полицию. Утром 6 апреля врач-невролог Гагаринской ЦРБ сообщил в полицию об обнаружении тела женщины возле своего кабинета. По предварительной информации, женщина скончалась от сердечного приступа (4 года назад она перенесла инсульт). Каких-либо следов внешних признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту обнаружения тела пациентки в больнице. Кроме того, по заявлению родственников проводится проверка о наличии в действиях сотрудников Гагаринской ЦРБ признаков преступления, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность). В областной департамент по здравоохранению направлен запрос о проведении служебной проверки по данному факту.

Смоленск, Ольга Панфилова

Смоленск. Другие новости 07.04.17

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