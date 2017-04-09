В Москве электричка столкнулась с пассажирским поездом

Публикации за 09.04.17

На западе Москвы электричка столкнулась с пассажирским поездом. Пострадали несколько десятков человек.

Инцидент произошел 8 апреля примерно в 22 часа 15 минут: на участке Фили – Кунцево белорусского направления Московской железной дороги машинист электропоезда №6919 «Москва-Усово» заметил человека, переходившего пути в неположенном месте, и применил экстренное торможение. Это случилось на подъеме, и состав дал задний ход: «По причине нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, из-за чего произошло самопроизвольное движение его в обратную сторону», – сообщили в РЖД. В результате электричка врезалась в стоящий на перегоне поезд «Москва – Брест». С рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке было остановлено.

По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 28 человек, из них 13 – госпитализированы.

Работы по устранению последствий столкновения завершились к 5 часам утра. Движение на перегоне Фили – Кунцево-1 Белорусского направления МЖД возобновлено с 5:46. Поезда курсируют согласно расписанию, уточнили в РЖД.

Москва, Игорь Юров

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