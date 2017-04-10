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Скандалы и происшествия

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Публикации за 10.04.17

В Казани горит Храм всех религий (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: «Достопримечательности России»

В Казани горит Храм всех религий (ФОТО, ВИДЕО)

В Казани загорелся Храм всех религий, расположенный в Кировском районе города. На тушении работают более 50 человек и 15 единиц техники, сообщили в региональном главке МЧС России.

Новый День: В Казани горит Храм всех религий (ФОТО, ВИДЕО)

Фото: здесь и далее – пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии

«Десятого апреля 2017 года в 04.35 поступило сообщение о горении в строящемся культовом сооружении, расположенном по адресу: город Казань, улица Старо-Аракчинская», – говорится в сообщении.

Новый День: В Казани горит Храм всех религий (ФОТО, ВИДЕО)

По данным регионального ГУ МЧС, к ликвидации пожара привлечены 53 человека, 15 единиц техники, в том числе 40 человек и 12 единиц техники от МЧС России.

Новый День: В Казани горит Храм всех религий (ФОТО, ВИДЕО)

По данным источников «КП-Казань», на месте ЧП обнаружено тело мужчины. Предположительно, это охранник здания. На месте работают следователи и оперативники правоохранительных органов.

Новый День: В Казани горит Храм всех религий (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, пожар начался ночью 10 апреля, рано утром клубы дыма из-под кровли заметил прохожий и вызвал спасателей.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 10.04.17

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