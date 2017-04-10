Пожар в Храме всех религий в Казани мог начаться из-за поджога / СМИ: погибший в огне ранее угрожал уничтожить комплекс

Публикации за 10.04.17

Казанский Храм всех религий на берегу Волги мог вспыхнуть из-за поджога, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по республике Татарстан Андрей Родыгин. По его словам, эту версию сейчас рассматривают следователи. В ведомстве отметили, что возгорание произошло сразу в нескольких местах, обнаружены следы горючей жидкости, передает «Интерфакс».

В результате пожара погиб один человек. Тело мужчины было обнаружено на втором этаже храма в 5:40 в понедельник. Погибшим оказался бывший прораб этого сооружения 63-летний Мансур Зиннатов, сообщает «КП – Казань».

Сообщение о пожаре в храме поступило в 4:15, он был потушен в 6:51. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели мужчина на пожаре. По данным Следственного комитета, мужчина проживал и работал строителем в храме.

По данным «Комсомольской правды», погибший не раз грозил его уничтожить – сжечь или взорвать – после того, как проиграл суд по делу о праве собственности на храм. Процесс был инициирован после смерти создателя одной из туристических достопримечательностей Казани татарского скульптора Ильдара Ханова.

Строительство Храма всех религий началось в 1994 году. По замыслу автора, в архитектуре сооружения объединены все религии мира – как действующие, так и исчезнувшие вместе с цивилизациями. Службы в комплексе не проводятся. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога и пагода. Всего в проекте предусмотрены купола и другие знаковые элементы культовых зданий 16 религий.

Казань, Ольга Панфилова

Казань. Другие новости 10.04.17

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