В омской больнице умерла девочка, впавшая в кому после укола лидокаина / Возбуждено уголовное дело

Публикации за 10.04.17

В Омске следователи возбудили уголовное дело после смерти 10-летней девочки, впавшей в кому после укола лидокаина. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, дело расследуется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

По данным следствия, 30 марта после укола лидокаина во время лечения в нефрологическом отделении детской клинической больницы №3 Омска ребенок впал в кому из-за начавшийся сильной аллергической реакции. При этом врачи не проверили возможность возникновения такой реакции. Утром 8 апреля девочка умерла.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств случившегося.

Проверку по факту гибели ребенка проводит прокуратура Омской области. По информации ведомства, ранее при лечении девочке уже вводили антибиотик, но делали это внутривенно. На этот раз препарат был введен внутримышечно и с лидокаином. Отмечается, что ребенок проходил лечение в больнице в связи с хронической почечной недостаточностью и развившейся пневмонией.

Омск, Ольга Панфилова

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