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Югра

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Публикации за 07.04.17

Нижневартовская больница выплатит матери погибшей пациентки 1 млн рублей

Нижневартовская больница выплатит матери погибшей пациентки 1 млн рублей

В Нижневартовске медицинское учреждение возместит матери погибшей в больнице пациентки 1 млн рублей. Ранее Нижневартовский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы к городской больнице о компенсации морального вреда. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, дочь истицы обратилась в Центр планирования семьи в связи с имеющимся у неё заболеванием.

После обследования ей было назначено лечение в виде физиотерапии и инъекций лекарственным средством (лидокаином). После инъекции у пациентки начались судороги, реанимационные мероприятия не помогли, женщина скончалась. Несмотря на то, что перед применением лекарственного препарата кожная проба на индивидуальную чувствительность пациентки не проводилось, а диагностика осуществлялась ненадлежащим образом, суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.

Участвующий в деле прокурор, не согласился с судебным решением и, отстаивая права матери погибшей пациентки, обжаловал судебное решение в апелляционную инстанцию. Суд ХМАО-Югры, рассмотрев апелляционное представление прокурора, решение Нижневартовского городского суда отменил, иск удовлетворил. В пользу истицы взыскан 1 млн рублей.

Нижневартовск, Иван Гридин

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