В Саратове задержали одного из лидеров ПАРНАСа

Публикации за 13.04.17

В Саратове состоялось задержание одного из лидеров ПАРНАСа Вячеслава Мальцева. Этот процесс оппозиционер транслировал в Periscope. На кадрах видно, как силовики взламывают дверь его квартиры при помощи циркулярной пилы. А чуть ранее Мальцеву отключили интернет.

По данным агентства «Свободные новости», обыск проводят сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СКР. Отмечается, что оперативники предъявили соответствующе постановление Басманного суда Москвы, однако неизвестно, по какой статье возбуждено уголовное дело. Региональное следственное управление комитета ситуацию с задержанием Мальцева пока не комментировало.

«Дождь» со ссылкой на «ОВД-Инфо» передает, что обыски также прошли у двоих соратников оппозиционера – соведущего по проекту «Артподготовка» Сергея Окунева и человека по имени Алексей из Уссурийска. Кроме того, ресурс сообщает, что в Москве также задержали националиста Ивана Белецкого и нагрянули с обыском к националисту Юрию Горскому. Об этом последний написал у себя на странице в Facebook.

Мальцев в 2016 году участвовал в выборах в Госдуму по списку «Парнас». Он также известен как ведущий видеоблога «Артподготовка».

Вячеслав Мальцев был депутатом Саратовской областной думы, в 2016 году выступил в качестве кандидата в депутаты Госдумы от партии ПАРНАС. Также известен как ведущий видеоблога «Артподготовка».

Саратов, Иван Гридин

Саратов. Другие новости 13.04.17

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