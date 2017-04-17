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Скандалы и происшествия

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Публикации за 17.04.17

Четверо детей отравились дымом на пожаре в храме пророка Илии в Москве

Четверо детей отравились дымом на пожаре в храме пророка Илии в Москве

Четверо детей пострадали при пожаре в храме пророка Илии в центре Москвы. Дети отравились продуктами горения и были госпитализированы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Сообщение о возгорании в храме на ул. Ильинка, д. 3/8 поступило спасателям в 00:28. По данным регионального управления МЧС, горели электрокабель и обшивка в электрощите на общей площади около 5 квадратных метров. В 00:54 пожар был ликвидирован. В ходе тушения пожара из здания были спасены 6 человек, люди переданы медицинским работникам для осмотра, отметили в ведомстве.

В МЧС подтвердили наличие пострадавших, но уточнили их количество. «К сожалению, в результате пожара пострадали люди», – отмечается в сообщении ведомства.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 17.04.17

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