СМИ: На границе Сирии и Ирака пойман глава ИГИЛ

Публикации за 18.04.17

На иракско-сирийской границе задержан лидер ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) Абу Бакр аль-Багдади, передает Life.ru со ссылкой на арабские СМИ и слова начальника информационной службы при Комитете безопасности и информации ООН Хейтама Абу Саида.

Сообщается, что аль-Багдади был задержан при попытке бегства из иракского города Мосул, который с 2014 находился под оккупацией террористов.

Сегодня также появилась информация о том, что был уничтожен один из главарей террористов, известном под прозвищем Абу Хаджир ар-Руси. настоящее имя и гражданство ликвидированного боевика пока неизвестно.

Накануне стало известно о том, что под Мосулом был убит другой соратник аль-Багдади – боевик Хасбулла аль-Кавкази по прозвищу Кавказский Эмир.

Стоит отметить, что информация о том, что силовикам удалось поймать аль-Багдади периодически появляется в СМИ, однако до сих пор ни разу не была подтверждена.

Напомним, 1 марта аль-Багдади обратился к своим сторонникам с прощальной речью, в которой признал поражение ИГИЛ в битве за Мосул. Он призвал боевиков спрятаться в горных районах страны.

Операция по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ней участвует иракская правительственная армия и международная военная коалиция во главе с США. Судя по заявлению командования сирийской армии, одним из результатов операции стал безопасный переход боевиков на территорию Сирии.

Мосул, Мария Вяткина

Мосул. Другие новости 18.04.17

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