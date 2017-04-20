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Скандалы и происшествия

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Публикации за 20.04.17

Главу крупной строительной компании поймали с кокаином в аэропорту Внуково

Главу крупной строительной компании поймали с кокаином в аэропорту Внуково

Таможенники аэропорта Внуково нашли наркотики в багаже у экс-депутата гордумы Кирова, бизнесмена Алексея Лопаткина, сообщает телеканал «360». Задержание произошло еще 7 апреля.

По данным силовиков, в двух свертках, один из которых владелец одной из крупных кировских строительных компаний выдал добровольно, а второй обнаружила служебная собака в чемодане с вещами, находился кокаин общим весом более 5 граммов.

Отмечается, что сам Лопаткин, прибывший в Москву рейсом из Милана, находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении 45-летнего предпринимателя, ранее занимавшего пост замглавы администрации Кирова по вопросам строительства, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу наркотических и психотропных веществ в крупном размере». Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 20.04.17

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