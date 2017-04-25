Лев атаковал школьника в центре Энгельса / Зверь сильно покусал мальчика, пострадавший госпитализирован

Публикации за 25.04.17

Лев напал на 15-летнего подростка на одной из центральных улиц города Энгельса Саратовской области. Школьник доставлен в больницу с диагнозом «рваные раны ягодиц, бедер и правой кисти», сообщает региональное управление МВД РФ.

Инцидент произошел вечером 24 апреля, передает местное агентство «Взгляд-инфо». Как пояснил подросток, около 18:00 он гулял в районе Мостоотряда, когда его покусал дикий зверь. Пострадавшего доставили в городскую больницу №1. По информации пресс-службы областного Минздрава, врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное, сообщает «Интерфакс». Подробности происшествия устанавливаются.

По информации полицейского главка, лев принадлежит 28-летней местной жительнице. По данному факту проводится проверка. Полицейские выясняют, как лев оказался на городской улице и почему набросился на подростка.

Прошлой осенью местные СМИ сообщали об энгельсской семье Ероян, которая завела львицу Майю. Отмечалось, что хозяева «выгуливают» зверя по улицам города на поводке. Представители семьи тем временем поспешили заявить, что их питомица не нападала на мальчика.

«Не было никакого нападения… Очень много людей, которые хотят подзаработать на нас. Где что случись – сразу виновата Майя. К нам часто звонят и говорят, что Майя напала на них. Бывало в два часа ночи стучатся, и кричат, мол, Майя кого-то грызет. А в это время львица лежит в своей комнате», – прокомментировала Нона Ероян корреспонденту саратовского агентства. Женщина в то же время признала, что львицу выгуливают по городу, но заверила, что Майя «ведет себя спокойно». «Реакция на людей у нее тоже спокойная. Она всегда у нас под контролем, – уверяет она. – Так что укусов – ничего такого не было».

Саратов, Ольга Панфилова

Саратов. Другие новости 25.04.17

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