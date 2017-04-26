Поиграл в дракона: смольчанин убил жену пламенем изо рта

Публикации за 26.04.17

Житель Смоленской области подозревается в гибели своей жене. Желание произвести впечатление на супругу во время застолья закончилось ее смертью. В отношении 33-летнего жителя Вязьмы возбуждено дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, ночью 15 апреля супруги у себя дома распивали алкогольные напитки. В какой-то момент мужчина решил показать жене трюк «выдувания огня изо рта». Подозреваемый набрал в рот спиртосодержащую жидкость, поднес к губам зажигалку и подул на пламя. В результате огонь попал на сидящую рядом жену. Женщина получила ожоги почти 90% поверхности тела и через три дня умерла в районной больнице.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Смоленск, Ольга Панфилова

Смоленск. Другие новости 26.04.17

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