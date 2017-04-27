В Москве застрелили женщину-адвоката / Основная версия – профессиональная деятельность

Публикации за 27.04.17

Убийство произошло на северо-востоке Москвы, жертвой стала член Московской коллегии адвокатов Наталья Вавилина. Следователи считают, что причиной убийства женщины стала ее профессиональная деятельность. Дело взял под личный контроль руководитель столичного главка СКР.

Нападение на адвоката произошло вечером 26 апреля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе, неизвестный выстрелил в Вавилину два раза и скрылся. В результате ранений женщина скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Как стало известно, Наталья Вавилина числилась в Московской коллегии адвокатов, а также являлась председателем коллегии адвокатов Москвы «Дельфи».

В СКР рассматривают различные версии совершенного преступления, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшей, пишет РБК. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование дела взял под личный контроль руководитель главного следственного управления СКР по Москве.

Москва, Зоя Осколкова

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