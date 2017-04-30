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Скандалы и происшествия

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Публикации за 30.04.17

В аэропорту Внуково поймали таджика с опасным багажом / Мигрант пытался пронести порох и десятки патронов

В аэропорту Внуково поймали таджика с опасным багажом Мигрант пытался пронести порох и десятки патронов

В аэропорту Внуково задержали мигранта из Таджикистана при попытке пронести в пассажирский терминал банку с порохом и патроны.

Взрывоопасный груз молодой мужчина пытался пронести в багаже, передает «Интерфакс» со ссылкой на источника в экстренных службах. Вычислить злоумышленника помогли кинолог с собакой на входе в пассажирский терминал. Отмечается, что служебный пес сразу же отреагировал на подозрительные личные вещи мужчины. Таджика тщательно досмотрели сотрудники служб авиационной безопасности, и в багаже обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью. Нарушителя задержали и передали полицейским.

Со слов мигранта, он собирался вылететь на родину. Однако мужчина пытался пройти в терминал внутрироссийских рейсов, где его и задержали.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 30.04.17

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