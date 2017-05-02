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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.05.17

В Забайкалье подросток подорвался на снаряде / На стоянке чабанов обнаружено около 50 боеприпасов

В Забайкалье подросток подорвался на снаряде На стоянке чабанов обнаружено около 50 боеприпасов

В Могойтуйском районе Забайкальского края на стоянке чабанов случилось ЧП, в ходе которого погиб подросток. Как рассказал официальный представитель регионального управления СУ СК Александр Шишкин, школьник погиб вследствие взрыва боеприпасов, а на стоянке были обнаружены около полусотни снарядов. На месте происшествия работают следователи.

По словам Шишкина, инцидент произошел сегодня, 2 мая на стоянке близи села Цаган-Оль, примерно в 260 километрах от регионального центра – Читы, передает РИА «Новости». «По предварительным данным, взрыв произошел на животноводческой стоянке 1 мая в 11:20. Подорвался подросток 2006 года рождения, от полученных травм он скончался в больнице. На месте было обнаружено более полусотни снарядов пока не установленной марки и модели», – сказал Шишкин.

Следователи возбудили два уголовных дела – по факту гибели ребенка по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.105 УК РФ) и по статье «незаконный оборот оружия и боеприпасов» (ч.1 ст.222 УК РФ).

В пресс-службе управления Росгвардии по Забайкальскому краю уточнили, что на стоянке было обнаружено 54 мины, семь из них – со взрывателями. Недалеко от седа расположен полигон. В Росгвардии предположили, что чабаны в свое время собирали металлолом и хранили у себя на стоянке. Предполагается, что ребенок играл и подорвался.

По словам представителя Росгвардии, на месте взрыва выставлено оцепление. Завтра, 3 мая, на место обнаружения боеприпасов приедут саперы Минобороны из войсковой части Борзи. Предполагается, что найденные мины или будут вывезены с чабанской стоянки, или уничтожены на месте.

Чита, Иван Гридин

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