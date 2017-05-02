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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.05.17

В Забайкалье отец ответит за подрыв сына на снаряде / Он незаконно хранил более 50 боеприпасов

В Забайкалье отец ответит за подрыв сына на снаряде Он незаконно хранил более 50 боеприпасов

В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении жителя Могойтуйского района 1978 года рождения. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, его подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.109 УК РФ)

По версии следствия, в 2014 году подозреваемый нашел в неустановленном месте 55 боеприпасов, которые привез на свою животноводческую стоянку, расположенную в селе Цаган-Оль Могойтуйского района. 1 мая 2017 года в результате детонации одного из них 10-летний сын подозреваемого получил множественные телесные повреждения, в результате чего скончался в больнице.

К настоящему времени следователи СКР провели неотложные следственные действия на месте происшествия. С участием специалистов Росгвардии было изъято более 50 взрывных устройств. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Чита, Иван Гридин

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