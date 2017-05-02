В Забайкалье отец ответит за подрыв сына на снаряде / Он незаконно хранил более 50 боеприпасов

Публикации за 02.05.17

В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении жителя Могойтуйского района 1978 года рождения. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, его подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.109 УК РФ)

По версии следствия, в 2014 году подозреваемый нашел в неустановленном месте 55 боеприпасов, которые привез на свою животноводческую стоянку, расположенную в селе Цаган-Оль Могойтуйского района. 1 мая 2017 года в результате детонации одного из них 10-летний сын подозреваемого получил множественные телесные повреждения, в результате чего скончался в больнице.

К настоящему времени следователи СКР провели неотложные следственные действия на месте происшествия. С участием специалистов Росгвардии было изъято более 50 взрывных устройств. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 02.05.17

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