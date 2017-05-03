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Скандалы и происшествия

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Публикации за 03.05.17

Такси влетело под фуру на МКАДе: погибли 3 человека

Такси влетело под фуру на МКАДе: погибли 3 человека

Три человека погибли на Московской кольцевой автодороге (МКАД) при столкновении такси Ford и фуры Scania, сообщили в столичном управлении МЧС. Все погибшие находились в легковом автомобиле.

Авария произошла в ночь на среду, 3 мая, на внешней стороне 58-го километра МКАД. По предварительной информации, виновником ДТП является водитель такси. Он не справился с управлением и врезался в большегруз, передает телеканал «Звезда».

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины аварии устанавливаются.

Москва, Ольга Панфилова

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