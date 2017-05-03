Самолет Turkish Airlines столкнулся со стаей птиц при вылете из Внуково

Публикации за 03.05.17

Самолет турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines вернулся в столичный аэропорт Внуково после столкновения со стаей птиц, сообщил представитель пресс-службы авиакомпании.

Лайнер, выполнявший рейс TK3999 Москва – Анталья, при взлете столкнулся со стаей птиц. В целях безопасности полета командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета.

По данным СМИ, на борту самолета находились 273 пассажира. Для них выделен дополнительный лайнер, на который сейчас производится посадка пассажиров для полета в Анталью, передает РИА «Новости».

Москва, Ольга Панфилова

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