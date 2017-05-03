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Скандалы и происшествия

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Публикации за 03.05.17

Самолет Turkish Airlines столкнулся со стаей птиц при вылете из Внуково

Самолет Turkish Airlines столкнулся со стаей птиц при вылете из Внуково

Самолет турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines вернулся в столичный аэропорт Внуково после столкновения со стаей птиц, сообщил представитель пресс-службы авиакомпании.

Лайнер, выполнявший рейс TK3999 Москва – Анталья, при взлете столкнулся со стаей птиц. В целях безопасности полета командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета.

По данным СМИ, на борту самолета находились 273 пассажира. Для них выделен дополнительный лайнер, на который сейчас производится посадка пассажиров для полета в Анталью, передает РИА «Новости».

Москва, Ольга Панфилова

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