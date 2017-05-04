Винни-Пух обворовал туристку в центре Москвы

Публикации за 04.05.17

Актер в костюме мультяшного персонажа Винни-Пуха обокрал туристку около Храма Христа Спасителя в центре Москвы. Аниматор взял с женщины деньги за снимок, но сдачу так и не вернул.

Жительница Ульяновской области приехала в Москву на экскурсию. По ее словам, инцидент произошел на Пречистенской набережной в 14:30. Туристка сфотографировалась с аниматорами в костюмах сказочных персонажей и собиралась расплатиться с ними, передав купюру в пять тысяч рублей.

Актер в костюме Винни-Пуха взял деньги, сказал, что сходит разменять крупную банкноту, и скрылся в неизвестном направлении. Сдачи женщина так и не дождалась.

Как сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, полиция проводит проверку информации о краже денежных средств.

Москва, Зоя Осколкова

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