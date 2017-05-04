В Башкирии пропал вертолет, наблюдавший за лесными пожарами / На борту были 3 человека

Публикации за 04.05.17

В Башкирии пропал вертолет Robinson авиакомпании «Лайтэйр», наблюдавший за лесными пожарами. На его борту находились 3 человека, сообщили в региональном управлении МЧС.

«При проведении мониторинга лесопожарной обстановки в установленное время не вышел на связь вертолет Robinson, на борту которого находятся три человека», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Республике Башкирия.

Отмечается, что у вертолета сработал аварийный маяк. По предварительной информации, воздушное судно могло совершить жесткую посадку в лесистой местности в Белорецком районе.

Организованы поиски вертолета, в них участвуют более 70 спасателей.

С сегодняшнего дня на территории Башкирии введен особый противопожарный режим. По данным Минлесхоза республики, в регионе сейчас действуют 10 природных пожаров, два из них локализованы.

Уфа, Ольга Панфилова

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