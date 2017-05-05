Следователи выдвинули четыре версии крушения вертолета в Башкирии

Публикации за 05.05.17

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением в Башкирии вертолета Robinson R44 авиакомпании «Лайт Эйр», которое произошло 4 мая в Белорецком районе республики.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, по предварительным данным воздушное судно вылетело в 14:00 из Белорецка для выполнения авиаработ по лесоохране по договору, заключенному с Центром предупреждения и тушения лесных пожаров Башкирии.

Находившиеся на борту воздушного судна командир, сотрудник Министерства лесного хозяйства республики и представитель Центра предупреждения и тушения лесных пожаров погибли. Трагедия произошла в горно-лесистой местности. На место происшествия выехали заместитель Стерлитамакского транспортного прокурора, следственная группа, сотрудники МЧС.

В связи с произошедшим Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, в том числе на предмет соответствия требованиям законодательства организации и проведения технического обслуживания судна и подготовки его к полету, в частности осуществления заправки топливом, соблюдения режима труда и отдыха членов экипажа и обслуживающего судно персонала, квалификации командира воздушного судна.

Проведение проверки поручено Стерлитамакской и Уфимской транспортным прокуратурам. Кроме того, взят на контроль ход доследственной проверки, проводимой следственными органами.

В Приволжском следственном комитете на транспорте рассказали, что рассматривают четыре версии случившегося. Это техническая неисправность вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо или погодные условия. Там также уточнили, что в момент крушения на территории, где оно произошло, был густой туман.

Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна было три человека.

Уфа, Иван Гридин

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