Генпрокуратура заинтересовалась покупкой двух Ту-204 «Почтой России»

Публикации за 05.05.17

Сотрудники Генпрокуратуры проверят законность приобретения «Почтой России» двух самолетов Ту-204. «Действительно, органы прокуратуры направили в следственные органы материалы проверки по факту приобретения руководством «Почты России» двух самолетов Ту-204», – рассказал РИА «Новости» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

В свою очередь в «Почте России» заявили, что самолеты были приобретены «в полном соответствии с требованиями законодательства о закупках», кроме того, это было согласовано с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.05.17

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