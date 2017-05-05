NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 05.05.17

Генпрокуратура заинтересовалась покупкой двух Ту-204 «Почтой России»

Генпрокуратура заинтересовалась покупкой двух Ту-204 «Почтой России»

Сотрудники Генпрокуратуры проверят законность приобретения «Почтой России» двух самолетов Ту-204. «Действительно, органы прокуратуры направили в следственные органы материалы проверки по факту приобретения руководством «Почты России» двух самолетов Ту-204», – рассказал РИА «Новости» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

В свою очередь в «Почте России» заявили, что самолеты были приобретены «в полном соответствии с требованиями законодательства о закупках», кроме того, это было согласовано с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.05.17

«Нет у нас никакого Крыма»: в Киеве переснимают рекламный ролик «Евровидения». / В Копейске пьяный таксист сбил школьника, протаранил легковушку и скрылся. / Крымские инновации: в Евпатории выброшенный на берег мусор сгребли в море (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter