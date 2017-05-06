При пожаре в 40-этажной высотке в Москве пострадали более 30 человек (ФОТО) / 11 человек госпитализированы

Публикации за 06.05.17

В результате пожара в 40-этажном жилом доме на улице Профсоюзной на юго-западе Москвы, по уточненным данным, пострадал 31 человек, в том числе 6 детей. 11 человек, среди которых двое детей, доставлены в больницы, 20 пострадавшим помощь оказали амбулаторно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя службы скорой помощи. Спасатели эвакуировали более 150 жильцов высотки.

По данным столичного управления МЧС, сообщение о пожаре в одном из жилых домов комплекса «Дирижабль» по адресу: ул. Профсоюзная, 64/2 поступило в 23:37. На минус первом этаже дома загорелись кабели на площади 54 погонных метра, из-за чего возникло сильное задымление. Дом обесточили. В 01:18 пожар был ликвидирован. В тушении возгорания были задействованы 51 единица пожарно-спасательной техники и 171 человек личного состава. Пожарные эвакуировали 155 жильцов. После проветривания лестничных площадок люди вернулись в квартиры.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в кабеле.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 05.05.17

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