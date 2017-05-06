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Скандалы и происшествия

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Публикации за 06.05.17

На Москву накануне 9 мая обрушится дождь со снегом

На Москву накануне 9 мая обрушится дождь со снегом

В Центральной России 8-9 мая под влиянием циклона ожидается похолодание с сильным ветром, дождем и мокрым снегом, предупреждает Гидрометцентр России.

«Днем 8 мая и ночью 9 мая в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской областях и на юге Ярославской области ожидаются сильные осадки: дождь, в Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областях со снегом и установлением временного снежного покрова толщиной 10-20 см, налипание мокрого снега на проводах и деревьях», – говорится в сообщении метеорологической службы.

Помимо этого, в северной части Центрального федерального округа температура воздуха ночью понизится до минусовой отметки, из-за чего возможно образование гололедицы.

Непогода в большинстве областей Центральной России будет сопровождаться порывами ветра 15-20 метров в секунду.

Москва, Светлана Петрова

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