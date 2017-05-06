Туристку из России изнасиловали в отеле на Сейшелах / Нападавший задержан

Публикации за 06.05.17

Гражданка России стала жертвой насильника в одном из дорогих отелей на Сейшельских островах.

Нападение произошло в ночь на 4 мая. По словам пострадавшей туристки, вооруженный мужчина забрался в ее номер, возможно, через открытый балкон. Угрожая ножом, он надругался над женщиной.

Полиция задержала насильника, ведется расследование, сообщает телеканал «Россия 24». Пострадавшая женщина вернулась в Москву.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 06.05.17

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