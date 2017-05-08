В Ростовской области возбудили дело о похищении 3-летнего ребенка (ФОТО) / Подозреваемые – мужчина и женщина

Публикации за 08.05.17

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц (п.п.«а,д» ч.2 ст.126 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, преступление было совершено 7 мая 2017 года, около 12:30 в городе Морозовск. Неустановленные лица (по предварительным данным мужчина и женщина), находясь на улице Ленина, похитили 3-летнего мальчика. Вместе с ребенком подозреваемые скрылись на автомобиле.

В распоряжении следствия имеются данные, что автомобиль с похитителями ребенка после совершения преступления передвигался по автодороге А 260 «Морозовск-Волгоград».

Следователи обращаются к гражданам, обладающим информацией о данном преступлении и лицах, причастным к его совершению с просьбой незамедлительно обратиться в Межмуниципальный отдел МВД России «Морозовский» по телефонам +7863-84-5-04-57; +7863-84-5-10-65; +7999-471-03-14 или Морозовский межрайонный следственный отдел СКР по Ростовской области по телефону +7863-84-41-130.

В частности, следователи просят водителей, передвигавшихся на автомобилях, оборудованных видеорегистраторами, 7 мая 2017 года примерно с 12:30 до 16 :00 по автодороге А 260 «Морозовск – Волгоград» (в обоих направлениях), оказать помощь следствию, предоставив записи.

Для оперативного раскрытия и расследования преступления по уголовному делу создана следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей, криминалистов аппарата следственного управления и оперативных сотрудников полиции.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 08.05.17

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