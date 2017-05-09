В Волгоградской области задержали похитителей 3-летнего ростовчанина / Ребенок жив и здоров

Публикации за 09.05.17

Похищенного в Ростовской области трехлетнего ребенка нашли живым и здоровым, а его похитители были задержаны. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России. Там также отмечено, что похищенный 7 мая ребенок был найден на территории Волгоградской области. В СКР отметили, что его осмотрели врачи и установили, что «его жизни и здоровью ничто не угрожает».

«В ходе грамотно спланированных и проведенных совместных следственно-оперативных и розыскных мероприятий сегодня на территории Волгоградской области найден похищенный сутками ранее в Ростовской области трехлетний мальчик. Ребенок жив, осмотрен врачами, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Похитители ребенка задержаны. Теперь следствию предстоит выяснить мотивы и все обстоятельства совершенного ими особо тяжкого преступления», говорится в сообщении ведомства.

Как писал «Новый День», в Ростовской области было возбуждено уголовное дело по статье «похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц» (п.п.«а,д» ч.2 ст.126 УК РФ). Преступление было совершено 7 мая 2017 года, около 12:30 в городе Морозовск. Мужчина и женщина, находясь на улице Ленина, похитили 3-летнего мальчика. Вместе с ребенком подозреваемые скрылись на автомобиле.

Для оперативного раскрытия и расследования преступления по уголовному делу была создана следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей, криминалистов аппарата следственного управления и оперативных сотрудников полиции.

Волгоград, Иван Гридин

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