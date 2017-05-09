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Скандалы и происшествия

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Публикации за 09.05.17

Похитители 3-летнего ростовчанина рассказали о мотивах преступления
Фото: СУ СКР по Ростовской области

Похитители 3-летнего ростовчанина рассказали о мотивах преступления

Задержанные в Волгоградской области похитители трехлетнего ребенка дали признательные показания. Преступниками оказались 48-летние супруги из Волгоградской области, которые хотели взять ребенка на воспитание. Примечательно, что, по предварительным данным, у них не просто уже были свои дети – семья является многодетной.

Как писал «Новый День», преступление было совершено 7 мая в городе Морозовск Ростовской области. Мужчина и женщина на одной из улиц города схватили ребенка, посадили его в машину и скрылись.

В региональном СУ СКР рассказали, что правоохранители и волонтеры работали в круглосуточном режиме, чтобы найти ребенка. Силовики отрабатывали все возможные версии похищения. Многие автолюбители откликнулись на просьбу следователей предоставить записи авторегистраторов, сделанные незадолго после похищения. Как пишет «РГ» эта информация оказалась крайне ценной для поимки похитителей.

Ребенок жив. Его уже осмотрели медики и не нашли на нем следов насилия. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Сейчас он находится у своих родителей. Задержанные находятся в статусе подозреваемых. Правоохранительные органы решают вопрос о заключении их под стражу, пока завершается следствие.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 09.05.17

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