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Скандалы и происшествия

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Публикации за 11.05.17

Следователи нашли тело приемного сына похитителей 3-летнего ростовчанина / Приемных родителей подозревают в убийстве

Следователи нашли тело приемного сына похитителей 3-летнего ростовчанина Приемных родителей подозревают в убийстве

В Волгоградской области следователи обнаружили тело пропавшего приемного четырехлетнего ребенка, которого воспитывала пара, похитившая 7 мая в городе Морозовск Ростовской области 3-летнего мальчика.

Специалистам предстоит установить истинную причину смерти ребенка, а также обстоятельства его гибели, отмечает «Интерфакс». Приемные родители погибшего ребенка попали в поле зрения правоохранительных органов после похищения маленького мальчика на территории соседнего региона.

Как писал «Новый День», 7 мая супруги, воспитывающие пятерых детей, из которых четверо являются приемными, на одной из улиц в Морозовске распылили в лицо бабушке ребенка газовый баллончик, схватили мальчика и уехали на автомобиле.

На следующий день похищенного ребенка удалось обнаружить. Он был жив и здоров. Предполагаемые похитители арестованы. Выяснилось, что в сентябре 2016 года один из их приемных детей бесследно исчез – четырехлетний мальчик играл в песочнице недалеко от дома, откуда якобы и пропал. Следствие выдвинуло версию о том, что приемные родители могли убить ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (ч.2 ст.105 УК РФ). Остальные дети арестованных супругов переданы в реабилитационный центр.

Между тем, 161.ru пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что у семьи было шестеро детей, четверо из которых приемные. Трехлетний приемный мальчик погиб, обварившись кипятком. Супруги по непонятным пока причинам не сообщили о смерти ребенка и сами похоронили его. Им нужен был ребенок, которого можно было предъявить органам опеки. Тогда они решились на похищение.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 11.05.17

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