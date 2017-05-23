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Скандалы и происшествия

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Публикации за 23.05.17

Волгоградскую чету обвинили по нескольким уголовным статьям / За смерть малолетнего ответит и местная чиновница

Волгоградскую чету обвинили по нескольким уголовным статьям За смерть малолетнего ответит и местная чиновница

В Волгоградской области семейной паре предъявили обвинения по ряду уголовных статей. В частности, супругов обвиняют в причинении смерти 4-летнему приёмному сыну, похищении несовершеннолетнего и совершении ряда других преступлений.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, следователи продолжают расследование уголовного дела по факту причинения смерти четырехлетнему приёмному ребёнку, а также о похищении малолетнего мальчика в городе Морозовске Ростовской области. По указанию председателя СКР оба этих уголовных дела соединены в одном производстве, а расследование поручено региональному следственному управлению СКР.

В настоящее время приёмной матери погибшего ребенка предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ), оставлении в опасности (ст.125 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч.1 ст.159.2 УК РФ). Кроме того, обоим супругам инкриминируется похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п.п.«а, в, д» ч.2 ст.126 УК РФ).

В ходе расследования уголовного дела следователи допросили более полусотни свидетелей и очевидцев этих преступлений, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетическая и психолого-психиатрическая. Главные вопросы, на которые предстоит ответить специалистам: от чего скончался ребенок, отдавали ли его приемные родители отчет своим действиям в момент совершения преступлений.

Обвинение предъявлено и консультанту отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского района, которая курировала эту семью. Делала она это, как выяснилось, формально и только на бумаге. Следователи выяснили, что за два года полноценную проверку условий проживания и воспитания четверых приёмных детей она проводила лишь однажды. Органами следствия ей инкриминируется преступная халатность, повлекшая наступление тяжких последствий (ч.2 ст.293 УК РФ). Расследование уголовных дел продолжается.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 23.05.17

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