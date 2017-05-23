Волгоградскую чету обвинили по нескольким уголовным статьям / За смерть малолетнего ответит и местная чиновница

Публикации за 23.05.17

В Волгоградской области семейной паре предъявили обвинения по ряду уголовных статей. В частности, супругов обвиняют в причинении смерти 4-летнему приёмному сыну, похищении несовершеннолетнего и совершении ряда других преступлений.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, следователи продолжают расследование уголовного дела по факту причинения смерти четырехлетнему приёмному ребёнку, а также о похищении малолетнего мальчика в городе Морозовске Ростовской области. По указанию председателя СКР оба этих уголовных дела соединены в одном производстве, а расследование поручено региональному следственному управлению СКР.

В настоящее время приёмной матери погибшего ребенка предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ), оставлении в опасности (ст.125 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч.1 ст.159.2 УК РФ). Кроме того, обоим супругам инкриминируется похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п.п.«а, в, д» ч.2 ст.126 УК РФ).

В ходе расследования уголовного дела следователи допросили более полусотни свидетелей и очевидцев этих преступлений, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетическая и психолого-психиатрическая. Главные вопросы, на которые предстоит ответить специалистам: от чего скончался ребенок, отдавали ли его приемные родители отчет своим действиям в момент совершения преступлений.

Обвинение предъявлено и консультанту отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского района, которая курировала эту семью. Делала она это, как выяснилось, формально и только на бумаге. Следователи выяснили, что за два года полноценную проверку условий проживания и воспитания четверых приёмных детей она проводила лишь однажды. Органами следствия ей инкриминируется преступная халатность, повлекшая наступление тяжких последствий (ч.2 ст.293 УК РФ). Расследование уголовных дел продолжается.

Волгоград, Иван Гридин

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