Жилой дом обрушился в Хакасии: погиб ребенок (ФОТО) / СКР проводит проверку по факту трагедии

Публикации за 10.05.17

Следователи начали проверку после гибели четырехлетнего ребенка при обрушении стены и части крыши в двухэтажном жилом доме в Хакасии. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. Представитель регионального главка СКР Татьяна Ощепкова отметила, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пострадавшей квартире проживала многодетная семья с 6 детьми.

По данным республиканского управления МЧС РФ, 9 мая в 23:40 по местному времени (19:40 мск) в поселке Аскиз в квартире на втором этаже кирпичного жилого дома 1950 года постройки обрушилась межкомнатная стена и часть потолочного перекрытия на площади около 12 квадратных метров. Предположительно, происшествие случилось из-за взрыва электрического водонагревателя. На момент обрушения в квартире находились 7 человек. Под завалами погиб четырехлетний ребенок. Еще двое членов семьи получили незначительные ушибы, говорится в сообщении регионального правительства. 42 жильца, в том числе 14 детей, были эвакуированы, для них подготовлен пункт временного размещения в здании школы. Глава Хакасии Виктор Зимин экстренно выехал в Аскизский район на место ЧП.

В настоящее время спасатели продолжают работы по разбору завала. На месте происшествия работают 35 спасателей, 10 единиц техники.

По одной из версий специалистов МЧС и Ростехнадзора, причиной взрыва бойлера могли стать конструктивные изменения оборудования электроводонагревателя и нарушений правил эксплуатации, что и привело к трагедии. «Планируется проведение обследования здания на пригодность к дальнейшей эксплуатации», – сообщили в МЧС. По предварительным оценкам, жилой дом находится в удовлетворительном состоянии – соседние квартиры не пострадали.

Двухэтажный жилой дом частично обрушился в Хакасии, фото: ГУ МЧС по Хакасии

Фото: ГУ МЧС по Хакасии

Абакан, Ольга Панфилова

Абакан. Другие новости 10.05.17

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