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Скандалы и происшествия

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Публикации за 10.05.17

Возбуждено уголовное дело после гибели ребенка в результате обрушения жилого дома в Хакасии
Фото: СУ СК РФ по Хакасии

Возбуждено уголовное дело после гибели ребенка в результате обрушения жилого дома в Хакасии

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в результате частичного обрушения жилого дома в Хакасии. ЧП расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Поздним вечером 9 мая в одной из квартир двухэтажного жилого дома в поселка Аскиз Аскизского района, в которой проживает многодетная семья, произошло обрушение стены и потолка, в результате которого погиб 3-летний мальчик.

По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв электрического водонагревателя, расположенного в ванной комнате. Ребенок в момент происшествия проходил мимо ванной комнаты. В квартире в тот момент находились еще 5 детей и их родители. Но все они были в других комнатах, поэтому получили незначительные телесные повреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает, указали в СКР.

Абакан, Светлана Петрова

Абакан. Другие новости 10.05.17

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