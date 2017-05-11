В Таиланде погиб гражданин России / Полицейские не исключают версию самоубийства

Публикации за 11.05.17

В Бангкоке нашли тело 26-летнего гражданина России Максима Непомнящего. По версии следствия, мужчина погиб от падения с высоты.

По словам заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Соснова, тело россиянина было найдено 9 мая у торгового центра Thaniya Plaza, предает «MK.ru». Никаких документов, позволяющих определить личность погибшего, на месте происшествия не было. Однако интерфейс смартфона, найденного на трупе, был на русском языке, тогда правоохранители обратились в посольства РФ.

«К нам обратились сотрудники полиции с просьбой помочь в установлении личности погибшего, поскольку при нем нашли только телефон. Достаточно быстро удалось выяснить личные данные россиянина», – заявил Соснов.

Кроме того, в телефоне была информация о бронирования номера в отеле, расположенном неподалеку от места гибели россиянина. Обыскав комнату, стражи порядка нашли документы, согласно которым Непомнящий приехал в Таиланд 7 мая.

Правоохранители изучили данные, полученные с камер видеонаблюдения. Полицейские не исключают, что речь идет о самоубийстве, причиной которого стали личные проблемы.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 11.05.17

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